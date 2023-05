Sie sind unzufrieden mit dem Leben, Sie fühlen sich unverstanden, wenn Sie in Ihrer großzügigen, umarmenden Herzlichkeit die Menschen fördern, sie stolz in den Himmel heben – und das alles für selbstverständlich hingenommen wird. Die magische Sonne im Quadrat zu Ihnen macht Sie unzufrieden, mit anderen, mit sich selbst.

Ihr Geschenk der Glückssonne: Die Lebensfreude, die Zuneigung, die Offenheit des allgemeinen astrologischen Klimas versöhnt Sie mit Ihrer negativen Stimmung, die alte Lebensfreude, das alte Selbstbewusstsein kommen auf. Ein ganz besonderer Mensch umschwärmt Sie. Sie spüren, wie sehr ihm an Ihnen liegt, wie sehr er Ihr stolzes. lebenslustiges Wesen bewundert. Es ist eine zaghafte, fast schüchterne Annäherung von zwei Menschen, die vielleicht mehr verbindet als dieses eine Leben. Es geht tiefer, es führt Sie vielleicht zurück in eine Reinkarnation, in der Sie gemeinsame Kämpfe, gemeinsame Feinde verbanden.



