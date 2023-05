Die magische Sonne im beflügelnden Sextil zu Ihnen bringt den Mut zur Befreiung – von all dem, was Sie sich selbst in einer Beziehung auferlegt haben. Ihr Verantwortungsbewusstsein, Ihre eiserne Treue, Ihre Zuverlässigkeit und Fürsorge für den anderen. Und wo blieben Sie? Sie finden sich jetzt.

Ihr Geschenk der Glückssonne: Mit den tiefen Gefühlen, die Sie jetzt durchströmen, mit der Sehnsucht nach der stürmischen Begegnung mit eben jenem einen Menschen, der Sie anzieht – damit kommt das tiefe Bedürfnis, sich fallen zu lassen. In starke Arme fallen zu lassen, nicht ständig hilfsbereit auf die Regungen des anderen zu warten. Sondern auch einmal der Hilflose, Hilfsbedürftige, der Schwache zu sein. Sie werden diesen Menschen jetzt treffen, der Sie auffängt, der Sie in seiner Geborgenheit einbettet, der für Sie da ist, Sie hält, Sie stützt, Sie tröstet und wieder aufrichtet.

