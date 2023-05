In jedem Löwen steckt ein Lustobjekt, das gesehen, bewundert, betastet und – das besonders – verschönert, verziert, gekrönt werden möchte. Liebe geht bei ihm durch das Auge und kann nur mit Gold und Diamanten aufgewogen werden. Das soll nicht heißen, dass er jemanden nur des Geldes wegen liebt. Niemals! Ein Löwe lässt sich nicht kaufen, er schaut immer zuerst aufs Herz. Mit heimlichen Liebeleien à la Neptun-Amor hat er nichts am Hut. Er steht zu dem, was er tut.

