Ihre Liebe ist aufregend, romantisch und geheimnisvoll. Und mit Amor an ihrer Seite wird die Liebe zum göttlichen Akt, ist stärker als alles. Aber Neptun bringt sie in dieser Woche in eine ausgesprochen schwierige Situation. Denn auf der einen Seite ist ein Krebs der Inbegriff für Treue. Auf der anderen Seite lockt jetzt Amor in Verbindung mit Neptun. Da kann es schon passieren, dass ein Krebs in eine heimliche Liebesaffäre rauscht, aus der er sich kaum selbst befreien kann.

