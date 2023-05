Wenn Ihnen Rückschläge den Mut genommen haben, wenn Sie Bedenken bremsen, wird Sie jetzt eine optimistische Lebenseinstellung vorantreiben. Gehen Sie mit diesem Gefühl unter die Menschen, feiern Sie im Bewusstsein, dass in dieser Nacht alles möglich ist.

Wie das Wunder geschieht: Sie sehen ganz klar, was in Ihrem Leben falsch gelaufen ist. Sie haben allzu sehr die Sympathie und den Beifall anderer Menschen gesucht, Sie haben sich davon abhängig gemacht. Das verhinderte auch Ihren ganz privaten Traum, der Sie vollkommen unabhängig machen soll – von den Launen des Chefs, des Partners. Eine innere Stimme sagt Ihnen, wie Sie den Wunsch verwirklichen und alles wenden.

Was das Wunder verändert: Sie sind frei, haben erreicht, was Sie von einem ungeliebten Job erlöst. Sie sind nur noch sich selbst verantwortlich – in den nächsten Tagen und Wochen können Sie das erreichen.

