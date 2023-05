Ihre starke Persönlichkeit erwacht in dieser magischen Nacht. Aufgerüttelt von einem Neptun in Opposition zu Ihnen und einer Sonne im beflügelnden Trigon haben Sie die Vision, was jetzt zu tun ist, und werden Ihrer Eingebung auch folgen. Weg mit den Zweifeln.

Wie das Wunder geschieht: Sie haben das richtige Gespür, begegnen dem richtigen Menschen, der Ihnen Ihren innigsten Wunsch erfüllen wird. Oder zumindest über den Schlüssel dazu verfügt, der Ihnen Türen öffnet, die bislang für Sie verschlossen waren, weil Sie Angst vor dem Unerklärlichen haben. Aber genau darin liegt die Lösung: Glauben Sie, schicken Sie in tiefster Überzeugung Ihren Wunsch zum Himmel.

Was das Wunder verändert: Ihr Leben und auch Ihre Beziehung und Ihre Freundschaften stehen auf einer sicheren Basis. Sie werden befreit von allen Ängsten. Ihr Leben ist von einer tiefen Freude erfüllt. Jeder Tag ist ein Wunder.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Jungfrau

