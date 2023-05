Es gibt in Ihnen einen tiefen See. Wenn Sie in ihn eintauchen, sind Sie mit Ihrer Seele verbunden und erhalten dort all das, was Sie brauchen und wissen müssen für Ihr Leben.

Natürlich ist dieser See nur ein Bild dafür, dass Sie in sich selber alles finden, was wichtig ist. Sie brauchen nur die Augen zu schließen, Stille zu werden, Ihren Eingebungen zu lauschen. Dieses Geschenk haben nur Sie, ein Krebs , und es ist das Wichtigste, was Sie besitzen, etwas, was Sie nie verlieren dürfen.

Was Ihnen hilft, dieses Geschenk zu pflegen ist, irgendwo an einem See zu sitzen und hineinzuschauen in das Wasser. Suchen Sie Ihr Spiegelbild und tauchen Sie in Gedanken durch sich hindurch auf den Grund des Sees. Weil aber unsere Gesellschaft so sehr auf Technik und Rationalität ausgerichtet ist, kann es leicht passieren, dass Sie dieses kosmische Geschenk nicht wirklich würdigen. Dann verlieren Sie es, und das ist ein großer Verlust. Vergessen Sie nie: Sie brauchen nichts weiter als Vertrauen zu sich selbst. Dann ist alles gut.

