Löwe: So bleiben Sie mit Lebensstern Sonne jung

Ihr Lebensstern macht den Menschen zum König, zur machtvollen, aber auch warmherzigen Persönlichkeit, zur Autorität, die andere fördert und führt. Qualitäten, die Sie jetzt ganz besonders stark in sich spüren müssen, weil sie die Sonne am aktuellen Sternenhimmel in Opposition herausfordert.

Die Gefahr: Dass Ihre Großzügigkeit ausgenutzt wird, dass ein gutmütiger Löwe derzeit mehr gibt, als er je zurückbekommen wird.

Der Gewinn: Ihre Lebenskraft erwacht, Ihre Vitalität, Ihre Kreativität, Ihr hohes Selbstvertrauen sind beeindruckend. Vergessen Sie alles, was gewesen ist, was Sie zurückwarf, was Ihnen Selbstbewusstsein nahm – was bei Ihnen bei Enttäuschungen besonders gegeben ist.

Gehen Sie wieder aus sich heraus. Ihre Souveränität, Ihre Fröhlichkeit und ewige Lebensfreude sind Geschenke Ihres Lebenssterns, die Sie jung halten, wenn Sie zu Ihrem Wesen, zu Ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit stehen. Bleiben Sie der, der Sie sind. Das ist viel. Das wird Ihr machtvolles Wesen, das dem kosmischen Vater entspricht, zu neuem Leben erwecken.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Löwe!

Lesen Sie hier alle Ihre Horoskope für 2014