Mars bringt die große Liebe zurück!

Der Mars im Stier gibt unserer Liebe Heimat – ganz konkret, in dem er eine tiefe Sehnsucht nach dem eigenen Haus, der eigenen Wohnung in uns schürt. Wenn unsere Empfindungen ernster werden, die Gefühle tiefer, dann wünschen wir uns eben ein stabiles, sicheres Plätzchen auf dieser Erde, das wir mit unserem Partner teilen können – seit Urzeiten schon. Und genauso prägt uns beim Mars im Stier dieser Prozess auf emotionaler Ebene – wir möchten den festen Platz im Herzen unseres Partners, die stabile Position, zuverlässig, sicher. So wie eben alles im Wesen des Stiers nach Sicherheit strebt.

Wir sind es gewohnt, gebannt auf die sinnliche Venus zu starren, wenn es um unsere Liebe geht. Was wir dabei verkennen: der Mars, dieser Herr der glühenden Leidenschaft, der knisternden Erotik und der Sexualität, hat ein gewichtiges Wort mitzureden. Ohne Mars wäre diese Liebe vergeistigt, abgehoben, nicht von dieser Welt. Der Mars gibt ihr Bodenhaftung, den Platz im Alltag – und auch in unseren ganz konkreten Gefühlen.

Das große Astro-Lexikon: Teil 3

Was wir am besten verstehen, wenn wir uns den Mars im Stier näher anschauen, in den unser Kraftplanet am Donnerstag, dem 14. Februar, eintritt, dem Valentinstag eben, dem Tag der Verliebten und aller Liebenden dieser wunderbaren Erde. Im Stier ist die Energie des feurigen Planeten ganz auf sinnliche Genüsse, auf den Körper, auf das materielle eingestellt. Wichtig, um zu verstehen, was dabei geschieht.

Es ist nicht die stürmische Leidenschaft, die jetzt durch Ihr Leben fegt. Am Anfang eher so etwas wie eine tiefe Freundschaft, eine Beziehung, in der Sie sich einfach verstanden fühlen, aufgehoben, angekommen. Eine Beziehung, aus der sehr schnell mehr wird. Weil eine tiefe Ehrlichkeit und Verbundenheit dahinterstehen, die nie vergehen.

Klicken Sie sich in der Bildergalerie einfach bis zu Ihrem Sternzeichen durch!?

Lesen Sie jetzt Ihre Horoskope für das Jahr 2019