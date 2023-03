Mars im Krebs: Es wird emotional

Nicht nur das Mars-Jahr 2023 übt einen gewaltigen Einfluss auf uns aus, auch die Konstellation Mars im Krebs bekommen wir deutlich zu spüren. Nachdem der rote Powerplanet sich seit August 2022 in den luftigen Zwillingen befand, zieht er am 25.03. weiter in das Sternzeichen Krebs. Damit beginnt eine viel gefühlvollere und intensivere Zeit. Zumindest bis zum 20.05.2023, wenn Mars in den selbstbewussten Löwen weiterzieht.

Wie beeinflusst Mars im Krebs die Sternzeichen?

Mars gilt als Planet für Willenskraft, Stärke und Leidenschaft. Er ist der Herrscherplanet des Widders und wird auch als Kriegsplanet bezeichnet. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten und so kann Mars auf der anderen Seite auch für Zerstörung, Chaos und Unruhe sorgen.Das Sternzeichen Krebs hingegen stellt einen ziemlichen Kontrast zum Mars dar: Es ist ein Wasserzeichen und damit ziemlich emotional, sanft und sehr fürsorglich. Krebse sind unglaublich empathische Sternzeichen, die jedoch auch empfindlich und launisch sein können.

Während mit Mars in den Zwillingen noch das geistliche und logische Denken im Vordergrund stand, bringen uns die sanften Krebs-Energien nun in eine viel gefühlvollere Zeit. Manchen Sternzeichen fällt es dadurch viel leichter, aus dem Herzen heraus zu handeln. Das kann gute sowie negative Erfahrungen und Situationen mit sich bringen. Vor allem nüchterne und fast schon verschlossene Sternzeichen wie Steinböcke und Jungfrauen profitieren aber von diesen Energien. Sie kommen mehr aus sich heraus und können die eigenen Gefühle besser zulassen und zeigen.

Diese Konstellation ist optimal, um mehr Energie in das Familienleben und das Zuhause zu investieren. Neue Dekorationen oder ein wärmerer Anstrich, der Fokus liegt darauf, es sich gemütlich zu machen. Der Wunsch nach Geborgenheit macht sich breit und wir verbringen jetzt besonders gern Zeit mit den Menschen, die wir lieben. Alte Freundschaften oder Beziehungen können wieder aufleben, denn man erinnert sich nostalgisch an die alten Zeiten und spürt wieder eine Verbindung zueinander.

Doch Mars im Krebs hat auch seine Schattenseiten. Das Sternzeichen Krebs ist sehr sensibel und in Verbindung mit dem feurigen Mars bewirkt dies eine deutlich kürzere Zündschnur. Neben all der Harmonie kann es daher schnell zu erhitzten Gemütern und Streitigkeiten kommen. Achten Sie in dem Fall darauf, den Bogen nicht zu überspannen und lassen Sie die Situation nicht unnötig eskalieren. Die harmonischen Aspekte überwiegen aber und so schnell wie ein Feuer entstanden ist, kann es auch wieder gelöscht werden.

Insgesamt bringt die Mars-Krebs-Konstellation passend zum Frühling schöne und gefühlvolle Energien mit sich, die wir genießen sollten.

