Merkur im Widder ab dem 3. März 2025: Welche Sternzeichen von seiner kraftvollen Energie profitieren

Ihnen fehlt es manchmal ein wenig an Selbstbewusstsein, lieber Krebs. Das liegt an Ihrer sensiblen und sanften Art, die alle so an Ihnen schätzen. Das sollten Sie auf jeden Fall beibehalten, aber eine kleine Portion Mut und Vertrauen tut Ihnen ganz gut. Und genau dieses Geschenk macht Ihnen der Merkur-Wechsel in den Widder. Sie ziehen sich nicht mehr sofort zurück, wenn es mal ungemütlich wird, sondern äußern klar, was Ihnen wichtig ist und was Sie stört. Das sorgt dafür, dass Sie jetzt im März ein paar sehr wichtige Gespräche führen und/oder bedeutende Entscheidungen treffen werden – am besten sogar noch, bevor Merkur am 15. März rückläufig wird. Also, worauf warten Sie noch? „Ich weiß, was in dir steckt!“, flüstert Merkur Ihnen jetzt zu.