Michael Allgeier Jahreshoroskop 2025: Sternzeichen Skorpion

In diesem Jahr kommt vieles in Bewegung. Schon in den ersten Monaten dürften Sie eine gewisse Unruhe verspüren, die Sie zu befreienden Veränderungen anregt. Es erreichen Sie wichtige Erkenntnisse und Eingebungen, die Ihre persönlichen Ansichten erneuern und zu neuen Zielvorstellungen führen. Gute Zeiten stehen an.

