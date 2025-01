Mond-Neujahr 2025: Alle Infos zum Beginn des chinesischen Jahres der Holz-Schlange!

Hausreinigung: Vor dem Neujahrstag ist es üblich sein Zuhause gründlich zu reinigen, um aufgeräumt und von Altlasten befreit in das neue Jahr zu starten. Aber Vorsicht: Während der ersten drei Tage eines neuen Jahres (in diesem Jahr bis zum 31. Januar) soll man nicht putzen, um das Neujahrsglück nicht wieder "wegzufegen".

Das Glück hereinlassen: In der Neujahrsnacht öffnen viele Familien Ihr Fenster, um das Glück nicht auszusperren, sondern ihm den Weg in das Zuhause zu erleichtern.

Festessen mit der Familie: Der Abend vor dem Mond-Neujahr (in diesem Jahr am 28. Januar) wird traditionell mit der Familie verbracht. Dazu gibt es ein großzügiges Festessen mit chinesischen Spezialitäten!

Kerzen anzünden: Nach dem Trubel der Neujahrsfeierlichkeiten wird es besinnlich und friedlich. Am 15. Tag im neuen Jahr (in diesem Jahr am 12. Februar), der Tag, an dem das chinesische Frühlingsfest offiziell endet, werden abends Kerzen außerhalb des Hauses angezündet. Diese sollen den Seelen der verstorbenen Vorfahren dabei helfen, den Weg nach Hause zu finden.