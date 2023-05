Neuanfang-Horoskop: Sie bekommen Sie eine zweite Chance...wenn der Neumond im Zeichen neben Ihrer Sonne steht

Sie sind ein Löwe oder eine Waage, die nicht unter dem direkten Einfluss des Neumondes steht. Aber dennoch von seiner machtvollen Magie gefördert wird. Ein optimistisches, lebensbejahendes Gefühl erfasst Sie. Ihre Intuition, Ihre innere Stimme schickt Ihnen wichtige Impulse. Achten Sie auf gute und schlechte Gefühle, die Sie steuern – zur richtigen Entscheidung.

1. Die Mond-Energie gibt Ihnen Selbstvertrauen. Sie zögern nicht mehr, packen die Dinge an. Sie spüren, wenn einer Ihrer Wünsche, Ihrer Träume realistisch ist. Sie müssen nur auf sich selbst hören. Wenn Sie mit Ihren kreativen Talenten , die im Augenblick sehr stark sind, einen Neuanfang wagen wollen, werden Sie das Richtige tun. Sie dürfen sich nur nicht von anderen einschüchtern lassen.

2. Die Mond-Energie gibt Ihnen eine zweite Chance. Meditieren Sie, schalten Sie einmal Ihre innere Unruhe aus. Sie müssen die Stille finden. In dieser Verinnerlichung entdecken Sie den Weg, den Sie gehen müssen, der Sie glücklich macht, der Sie zu etwas führt, was Sie erfüllen, vollkommen befriedigen wird. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihr Ziel bereits erreicht. In diesen Bildern erkennen Sie, ob es richtig ist.

3. Die Mond-Energie führt Sie zum Neuanfang in Ihren Beziehungen. Das muss nicht eine Krise mit dem Partner sein. Es kann auch Ihre Freundin betreffen, von der Sie sich vielleicht entfernt haben. Sie spüren jetzt, ob Sie Ihr die lange Mail schreiben oder Sie einfach nur anrufen sollen. Tun Sie stets, was Ihnen Ihr Bauchgefühl jetzt sagt.

