Neuanfang-Horoskop: Sie bekommen Sie eine zweite Chance...wenn zwischen Neumond und Ihrer Sonne ein Zeichen liegt

Sie sind ein Krebs oder ein Skorpion. Der Neumond beflügelt Sie in einem kraftvollen Sextil. Sie können gar nichts falsch machen. Sie sind erfüllt von der magischen Energie, die Sie zu einem Neuanfang drängt – in allen Lebenslagen, die Sie nur noch als Zwang, als Lüge empfinden. Ihr ganzes Leben läuft wie ein Film vor Ihnen ab, der Ihnen vorführt, wo Sie den falschen Weg einschlugen.

1. Die Mond-Energie gibt Ihnen Entschlossenheit. Sie spüren, sehen in Träumen ganz klar, wo eine Veränderung möglich ist, was Sie für Ihr Glück tun müssen. Wo Sie auf Wünsche verzichteten, weil Sie zu viel Rücksicht auf andere nahmen. Sie erkennen Ihre Möglichkeiten, wenn Sie in Ihrem Beruf etwas ganz Neues anfangen sollen.

2. Die Mond-Energie gibt Ihnen eine zweite Chance. Sie haben Ihre wahren Talente nicht entfaltet, weil die sogenannte Realität des Alltags dagegensprach. Jetzt setzen Sie auf das Buch, das Sie schrieben, auf die Bilder, die Sie malten. Nichts kann Sie mehr aufhalten. Sie werden mit Ihren enormen Seelenkräften das Richtige erspüren und damit großen Erfolg haben.

3. Die Mond-Energie führt Sie aus der Liebes-Krise. Sie spüren, was falsch ist. Das heißt: Sie können die Lügen, die falschen Kompromisse, die Sie vielleicht des lieben Friedens willen eingingen, nicht mehr ertragen. Sie brauchen keine Aufforderung. Sie werden ausbrechen, sich trennen, wenn etwas nicht mehr stimmt.

