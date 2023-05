Neuanfang-Horoskop: Sie bekommen Sie eine zweite Chance...wenn zwischen Neumond und Ihrer Sonne zwei Zeichen liegen

Sie sind ein Zwilling oder ein Schütze, die vom Neumond wie gefesselt sind. Das ist die schlechte Nachricht. Dieser Zwang, dieser psychische Druck, lässt Ihnen keine andere Wahl. Dort, wo es nicht stimmt, wo Ihr Beruf nur noch zur Qual wurde, wo Ihre Beziehung eine Belastung ist, müssen Sie Ihr Leben radikal verändern. Wenn Sie mit Ihrem Wesen dazu neigten, die Probleme zur Seite zu schieben, geht das jetzt nicht mehr. Sie müssen handeln.

1. Die Mond-Energie schiebt Sie an, schubst Sie zur Tat. Sie müssen nicht meditieren, nicht in Tagträumen versinken, Sie spüren falsche Zwänge körperlich. Ist der Job nicht richtig, haben Sie Wünsche, die Sie verbergen? Der Mond lässt Sie Fehler tief empfinden. Zur Lösung vertrauen Sie auf Ihren günstigen Jupiter. Er verwickelt Sie in glückliche Zufälle, die alles in Ihrem Leben verändern können.

2. Die Mond-Energie gibt Ihnen eine zweite Chance. Sie haben Probleme zur Seite geschoben, sind mit einem Lächeln drüber weg. Jetzt hilft das nicht mehr. Sie brauchen den neuen Job , wenn der alte Sie nicht ausfüllt. Sie brauchen die vollkommen veränderte Perspektive, die Sie tief in Ihrem Innersten erfühlen. Reparaturen helfen da nicht mehr. Nur der radikale, vollkommene Wandel.

3. Die Mond-Energie führt Sie zum Neuanfang in Ihren Beziehungen . Sie können eine neue Nähe zum Partner anstreben, Sie können ausbrechen, eine vollkommen neue Bindung anstreben. Alles ist gut. Tun Sie, was Sie fühlen, was Ihnen Ihr Bauch sagt.

