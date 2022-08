Wann findet der Neumond im August 2022 statt?

Passend zur Saison des Sternzeichens Jungfrau, vom 24. August bis zum 23. September, ereignet sich ein Neumond in diesem Sternzeichen. Am 27. August 2022 um ca. 10:18 Uhr herrscht der Neumond im Sternzeichen Jungfrau.

So beeinflusst der Jungfrau-Neumond Ihr Sternzeichen

Rund um den Neumond, der auch immer einen neuen Mondzyklus einleitet, befinden wir uns in einer Aufbruchszeit. Der Zeitpunkt für Neuanfänge ist dann besonders günstig. Dabei unterstützen vor allem die Energien des Sternzeichens Jungfrau. Denn dieses Zeichen ist dafür bekannt, ambitioniert seine Ziele zu verfolgen und Ordnung in jedes noch so große Chaos zu bringen.

Mehr Struktur kann mit dem Neumond auch in die eigenen vier Wände gebracht werden. Es fällt leichter, sich von alten Dingen zu trennen und vieles kann neu arrangiert oder sogar komplett umgestaltet werden. Der Zeitpunkt, um sich für herausfordernde Projekte einzusetzen oder etwas für das Gemeinwohl zu tun, ist ebenfalls sehr günstig. Denn Jungfrauen sind neben all ihrem Pragmatismus äußert hilfsbereit und lassen lieber Taten als Worte sprechen. Diese Energie überträgt sich zum Neumond natürlich auch auf die anderen Sternzeichen.

Doch die Kräfte des Jungfrau-Neumonds helfen uns auch dabei, neue Pläne für die Zukunft zu schmieden. Es fällt jetzt leichter, herauszufinden, was man wirklich will und sich gewinnbringende Strategien zu überlegen, um seine Wünsche und Ziele zu erreichen. Sie können auch ihr eigenes Verhalten besser reflektieren, störende Gewohnheiten ablegen und so zukünftige Fehler vermeiden.

Auch verschiedene Neumond-Rituale können Ihnen dabei helfen, die volle Mondkraft für sich zu nutzen und Ihre Wünsche wahr werden zu lassen.

Artikelbild und SocialMedia: Anakin Fox / iStock