Das Venus-Liebeshoroskop ab 27. August 2022: Jetzt wird es kritisch!

Kommen wir gleich auf den Punkt: Das Venus-Quadrat zu Uranus am Samstag, 27. August 2022, ist ein sehr, sehr kritischer Aspekt. Unsere Liebe kommt auf den Prüfstand. Wie aufrichtig sind unsere Gefühle? Welchen Belastungen halten sie stand? Unter dieser Venus bricht auseinander, was nicht zusammengehört. Also sollten wir uns gut vorbereiten. Wir müssen uns unserer Gefühle sicher sein. Wenn ja, sollten wir darum kämpfen, dass sie auch in Zukunft Bestand haben. Wir sollten unsere Liebe festhalten. Denn nur die Liebe kann in Zeiten wie diesen unser Glück retten.

Drei Sternzeichen müssen im August 2022 vorsichtig sein!

Venus-Quadrat zu Uranus: Schwere Zeiten für die Liebe

Am Sonnabend, den 27. August, steht Venus, die gerade durch den stolzen Löwen reist, in einem disharmonischen Aspekt zum Unruhestifter Uranus, der schon länger den treuen Stier aufwirbelt. Am selben Tag reibt sich die eigentlich vernünftige Jungfrau-Sonne mit dem wenig empathischen Zwillings-Mars. Es besteht akute Gefahr, dass Sie sich aus geringfügigen Anlass mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Liebsten entsetzlich in die Haare kriegen. Der Wunsch, aus bestehenden Verhältnissen auszubrechen, wächst. Seitensprungfantasien oder gar Trennungsgedanken stehen im Raum. Schlimmer noch: Am Sonntag, den 28. August, steht Frau Venus dem gestrengen Wassermann-Saturn gegenüber. Gefühle, die schon länger hinterfragt wurden, können nun vollends erkalten. Resignation und Schicksalsgläubigkeit machen sich breit.

Jetzt bloß nicht aufgeben! Und vor allem keine übereilten Entscheidungen treffen. Auch dieses Wochenende geht vorbei. Natürlich kann die eine oder andere Beziehung tatsächlich gerade vor dem Aus stehen. Doch wenn Sie eigentlich glücklich und geborgen in Ihrer stabilen Partnerschaft sind, besteht kein Grund, diesen Rettungsanker fahren zu lassen. Bevor Sie sich also zu Worten oder gar Taten hinreißen lassen, die Sie nur allzu schnell bereuen werden, atmen Sie lieber tief durch. Die Sterne sind auf Ihrer Seite, wenn Sie jetzt mit Bedacht agieren.

Merkur und Pluto: Die Hoffnungsträger

Denn vor dem kritischen Wochenende bringen sich der kluge Merkur und die selbstsichere Sonne in hilfreiche Stellung für Sie. Merkur reist schon eine Weile durch die von ihm regierte weitsichtige und pragmatisch Jungfrau. Die strahlende Sonne verlässt den leidenschaftlichen Löwen am Dienstag, den 23. August, um sich zu dem gewitzten Denker zu gesellen. Am selben Tag bildet Merkur einen äußerst harmonischen Aspekt mit dem erneuernden Pluto.

Nutzen Sie also die Energie dieses Dienstags und werden Sie sich klar, wo Sie wirklich stehen. Resultieren Ihre derzeitigen Sorgen tatsächlich aus Ihrer Beziehung – oder haben sie nicht eher mit Ihren inneren Ängsten zu tun? Könnte Ihnen eine bewusstere Lebensweise jetzt nicht eher helfen als eine kurze Affäre? Und sollten gemeinsame langfristige Pläne jetzt wirklich wegen momentaner Überreizung aufgegeben werden?

Finden Sie den Mut, sich diesen Fragen zu stellen. Dann sind Sie bestens gewappnet, die dunklen Wolken des Wochenendes zu vertreiben. Zusätzliche Kraft bietet Ihnen hierbei der Eintritt des Götterboten Merkur in das ausbalancierende Zeichen Waage am Freitag, 26. August. So sehr Sie am folgenden Tag daran zweifeln mögen: Seien Sie kompromissbereit und vertrauen Sie auf Ihre wahre Liebe. Gemeinsam werden mit allen Problemen fertig.

