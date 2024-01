Neumond im Januar 2024: Der Steinbock-Mond verspricht einen glücklichen Jahresstart!

Der Neumond im Steinbock schenkt uns pünktlich zum Jahresanfang die Chance für Neuanfänge und Weiterentwicklung. Unter dem Einfluss des bodenständigen und selbstbestimmten Steinbocks können die Sternzeichen ihr Leben genau unter die Lupe nehmen und nötige Veränderungen vornehmen, um weiter voranzukommen. Es können neue Karriereziele gefasst werden und bisherige Wünsche und Träume lassen sich konkret planen und nehmen somit schnell Gestalt an.

Zusätzlich ist der Steinbock ein wahres Ass im Planen und Organisieren. Dieser Neumond gibt somit auch den anderen Tierkreiszeichen die Möglichkeit, ihre bisherige Alltagsplanung zu optimieren und neue Abläufe zu schaffen, die ihr Leben im neuen Jahr wesentlich erleichtern. Wenn Sie es nicht bereits getan haben, lohnt es sich rund um diesen Neumond daher neue Vorsätze für das Jahr 2024 aufzuschreiben und die eigene Jahresplanung anzugehen.

Was möchte ich im neuen Jahr erreichen? Was steht meinen Vorhaben noch im Weg? In welcher Reihenfolge widme ich mich meinen Zielen? All das können hilfreiche Fragen sein, auf die Sie rund um den Neumond eine Antwort finden können. Auch die Durchführung eines Neumond-Rituals hilft dabei, die Energien dieser Mondphase entsprechend für sich zu nutzen.

In der Liebe kann der Steinbock-Neumond große Veränderungen bewirken. Wir sehnen uns nach mehr Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit und frische oder lockere Beziehungen lassen sich damit besser festigen. Lockere Flirts und heiße Affären verlieren hingegen an Bedeutung. Unter dem durchsetzungsstarken Steinbock fällt es zudem leichter, konsequente und wichtige Entscheidungen zu treffen. Allerdings stellen wir unser eigenes Wohlbefinden auch mehr an erste Stelle und können leicht Menschen und Verbindungen aus unserem Leben streichen, die nicht unseren Erwartungen entsprechen.