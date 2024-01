Mars im Steinbock ab 4. Januar 2024: Diesen 3 Sternzeichen bringt er den großen Durchbruch!

Im Januar starten wir in ein neues Jahr, welches wieder einige vielversprechende Sternenkonstellationen für uns bereit hält. Dazu gehört auch Mars, welcher am 4. Januar 2024 um 15:57 Uhr in das Sternzeichen Steinbock einzieht. Zuvor befand sich der Kraftplanet noch im feurigen und lebenslustigen Schützen, was für viel Optimismus und Lebenslust gesorgt hat. Wirkt Mars jedoch aus dem strebsamen und fleißigen Erdzeichen Steinbock heraus, dürfen wir uns auf besonders produktive und erfolgreiche Wochen freuen, in denen bereits einige Jahresziele und Neujahrsvorsätze erreicht werden können.

Übrigens kommt es bereits am 2. Januar 2024 zu einem wichtigen Ereignis am Sternenhimmel, wenn Erfolgsplanet Merkur endlich wieder direktläufig wird, was alle Sternzeichen positiv zu spüren bekommen. Merkurs nächste rückläufige Phase beginnt dann erst wieder am 2. April 2024.