Wann ist Neumond im Oktober 2022?

Am 25.10.2022 ab 12:50 Uhr ereignet sich ein Neumond im Sternzeichen Skorpion. Dieser geht mit einer partiellen Sonnenfinsternis einher, was eine besondere Energie mit sich bringt.

Neumond im Skorpion: So wirkt er auf die Sternzeichen

Skorpione gelten als besonders tiefgründige und intelligente Sternzeichen, die sich stets auf der Suche nach Antworten zu den Fragen des Lebens befinden. Ihr Herrscherplanet ist Pluto, welcher laut griechischer und römischer Mythologie als Gott der Unterwelt gilt. Steht nun der Neumond im Skorpion, sollten wir uns den eigenen Ängsten und Sehnsüchten stellen. Bei dem ein oder anderen gelangen tief verborgene Wünsche ans Licht oder ganz neue entstehen und so werden zum Neumond plötzlich ganz neue Wege eingeschlagen.

Der willensstarke Skorpion fordert uns dazu auf, unsere Wünsche und Bedürfnisse genau zu erforschen und diese selbstbewusst nach außen zu vertreten. Auch Träume, die eine Verbindung zu unserem Unterbewusstsein schaffen, sollten bewusster wahrgenommen und am besten in einem Traumtagebuch festgehalten werden, um wichtige Botschaften zu erkennen.

Die neu gewonnene Tiefgründigkeit durch den Skorpion-Neumond kann dazu führen, dass wir bisher eher oberflächliche Beziehungen endlich festigen wollen und daher neu ausrichten. Auch der Mut für schwierige Entscheidungen wird verliehen. Zusätzlich ist Liebesplanet Venus zur Neumond-Finsternis sehr aktiv und gibt uns die Möglichkeit, mehr Liebe zu geben und zu empfangen. Wir können uns leichter auf etwas Neues einlassen oder erkennen auch, was wirklich im Leben zählt. Es kann besser an Problemen innerhalb von Beziehungen gearbeitet werden, begegnet man diesen offen und ehrlich. Führt die Beziehungsarbeit zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, wird jedoch auch schneller eine Trennung in Betracht gezogen. Während des Skorpion-Neumonds herrscht auch eine stärkere sexuelle Energie, was für so manches Liebesabenteuer sorgen wird.

Partielle Sonnenfinsternis im Oktober 2022

Die partielle Sonnenfinsternis, bei der die Mondscheibe Teile der Sonne verdeckt, findet zeitgleich zum Oktober-Neumond statt. Dies geschieht wenige Tage, nachdem die Skorpion-Saison am 24. Oktober 2022 gestartet ist, welche eine ohnehin intuitive und mystische Zeit mit sich bringt. Unter der partiellen Sonnenfinsternis werden wir dazu aufgefordert, mehr mit unserer spirituellen Seite in Kontakt zu treten. Nun ist es wichtig, sich seiner inneren Stärke bewusst zu werden und sich seinen Ängsten und Gefühlen zu stellen.

Sonnenfinsternisse in der Astrologie können unerwartete Neuanfänge und Nachrichten mit sich bringen. Während der Sonnenfinsternis sollten wir unbedingt auf unser Herz hören und dem Universum vertrauen, denn das Leben hält einige Überraschungen und Wendungen bereit. Allerdings können Sonnenfinsternisse auch kräfteraubend sein. Doch die starke und transformierende Skorpion-Energie unterstützt und stärkt uns.

