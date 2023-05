Partnerhoroskop: Widder & Fische - ein Traumpaar?

Haben Sie das Gefühl, dass Sie diesen Menschen schon seit Ewigkeiten kennen? So ist es oft, wenn Widder und Fische zusammenkommen. Widder und Fische sind Seelenverwandte! Kein Wunder, schließlich liegen Widder und Fische im Tierkreis unmittelbar nebeneinander. Diese räumliche Nähe sorgt schon für viel Vertrauen und schafft eine solide Basis für ein harmonisches Zusammenleben.

Der Widder ist sehr extrovertiert. Diesem Sternzeichen merkt man in der Regel an, was ihm gerade durch den Kopf geht. Und das Sternzeichen Fische? Einfühlungsvermögen ist eine wichtige Stärke dieses Sternzeichens. Kaum jemand kann sich besser in einen anderen Menschen hineinversetzen.

So gehen Sie am besten mit einem Fisch um