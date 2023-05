Partnerhoroskop: Widder & Wassermann - kann diese Beziehung funktionieren?

Laut dem Partnerhoroskop "Widder & Wassermann" verstehen sich die beiden Sternzeichen prima. Besser könnte es kaum laufen. Wenn diese Sternzeichen zusammenkommen, verdoppelt sich ihre Kraft. Von jetzt an ist alles möglich! Gemeinsam können Sie alle Ihre Träume wahr werden lassen! Diese Beziehung wird allerseits eine erfüllende sein.

Aber: Die Realität und der Alltag gehen auch an der Beziehung zwischen dem Widder und dem Wassermann nicht spurlos vorbei. Es wird Momente geben, in denen sie nicht immer Feuer und Flamme füreinander sind. Schließlich kann kein Mensch jeden Tag gut drauf sein. Da schleichen sich heimliche Ängste in die Liebesbeziehung ein: Lieben wir einander, wenn wir mal nicht so lebenslustig sind? Halten wir es aus, wenn es Probleme gibt?

Das Partnerhoroskop rät dem Widder und dem Wassermann: Lassen Sie sich Zeit und seien Sie in guten wie in schlechten Tagen füreinander da.

Die geheimnisvollen Seiten des Wassermanns: Er ist der Zeit voraus