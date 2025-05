Rückläufiger Pluto ab dem 4. Mai 2025: Er öffnet unseren Geist und verhilft zur Innenschau!

Zwergplanet Pluto übt trotz seiner geringen Größe einen wertvollen Einfluss auf die Sternzeichen aus. Er wird in der Astrologie als Karmaplanet beschrieben, der die Themen Transformation, Macht, Tod und Wiedergeburt beeinflusst. Plutos Kräfte sind also sehr intensiv und tiefgründig und regen vor allem unser Bewusstsein für verborgene Seelenthemen, Ängste und Wünsche an.

Plutos gewaltigen Energien können oft auch Zerstörung und plötzliche Umbrüche erzeugen, die uns aus unserem gewohnten Alltag reißen. Doch auch wenn der Planet unsere Geduld und Nerven damit strapaziert, möchte er im Grunde nur den notwendigen Wandel einleiten, vor dem sich viele aus Bequemlichkeit fürchten.