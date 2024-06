Rückläufiger Saturn ab 29. Juni 2024: Dazu fordert er die Sternzeichen jetzt auf!

Ab 29. Juni 2024 um ca. 21:06 wird Saturn rückläufig und bleibt dies bis zum 15. November 2024. Bereits seit dem 7. März 2023 verweilt Saturn im Sternzeichen Fische, das er erst am 25. Mai 2025 verlässt, um weiter in den Widder zu ziehen. Während Saturn in den Fischen uns bisher in Themen wie Wandelbarkeit, Empathie und Weiterentwicklung zur Seite stand, verändert sich sein Einfluss während seiner rückläufigen Phase.

Zuletzt ist übrigens Transformationsplanet Pluto am 2. Mai in die Rückläufigkeit getreten, aus der er erst am 12. Oktober 2024 zurückkehrt.

