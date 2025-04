Rune Jera: Die genaue Bedeutung der Schattenrune entschlüsselt

Die zölfte Futhark Rune Jera bedeutet "das Jahr", lässt sich aber auch mit der Ernte verbinden. Weitere Namen der Rune sind "Ger", "Jer", "Ar" und "Yer". Sie gehört dem Element Erde an und ihr Symbol bilden zwei Kenaz Runen, die in zwei unterschiedliche Richtungen zeigen. Sie symbolisieren den Kreislauf des Lebens oder auch den Kreislauf von Werden und Vergehen in der Natur.

Jera ist die vierte der insgesamt acht Schattenrunen, welche mächtige Naturerscheinungen widerspiegeln. Diese lassen sich auf die Schwierigkeiten des Lebens übertragen, die wir für unser persönliches Wachstum nutzen können.

