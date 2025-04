Rune Laguz Bedeutung: So nutzen Sie Ihre Kraft

Wird die Laguz Rune gezogen, möchte diese Ihnen die Botschaft vermitteln, nicht zu viel zu grübeln, sondern sich mehr von den eigenen Gefühlen und Intuitionen leiten zu lassen. Blicken Sie unter die Oberfläche und hören Sie auf Ihre innere Stimme. Dann lassen sich wichtige Neuanfänge oder nötige Veränderungen erfolgreich vornehmen. Sie tragen die Kraft in sich, sämtliche Probleme zu meistern und können an den Herausforderungen des Lebens wachsen.

In der Liebe hingegen ist bei der Ziehung der Rune Laguz die Zeit reif, um bestehende Beziehungen zu prüfen. Sind Ihre Emotionen im Einklang oder muss eine alte Liebe sogar losgelassen werden? Die weise Rune gibt Ihnen Aufschluss darüber. Da Laguz ebenfalls mit der weiblichen, intuitiven Stärke in Verbindung gebracht wird, möchte Sie bei einer Legung vermitteln, dass Sie stets auf Ihre inneren Eingebungen vertrauen sollen. Diese treten besonders stark und intensiv auf, wenn die Rune Perthro auch in der Legung erscheint.

Es kann aber auch sein, dass Sie sogar Vorahnungen oder prophetische Träume ereilen, die Sie ernst nehmen sollten. Liegt die Rune Mannaz in der Nähe, können Sie sich über ein harmonisches Umfeld freuen, in dem Sie viel Unterstützung erfahren.

In einer umgekehrten Legung ist Laguz als Warnung zu verstehen. Es könnte in nächster Zeit zu einer verhängnisvollen Begegnung, höchstwahrscheinlich mit einer Frau kommen, die für einige Probleme sorgen wird. Sind die umliegenden Runen aber positiv, kann die Laguz Rune auch darauf hinweisen, dass jemand eine Gegenleistung für einen Gefallen erwartet. Prüfen Sie in dem Fall vorher genau, wem Sie etwas schuldig sein möchten. Erscheint die Rune Perthro neben einer umgekehrten Legaz Rune, könnten Sie sich in einer wichtigen Angelegenheit täuschen.