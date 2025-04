Rune Perthro: Die mysteriöse Bedeutung der Schattenrune erklärt

Wird die Rune Perthro aufrecht gezogen, kündigt sie die Lüftung von Geheimnissen an. Eine verborgene Wahrheit kämpft sich an die Oberfläche und kann nicht weiter versteckt werden. Das kann gute, aber auch negative Folgen haben. Auch eine Überraschung in naher Zukunft ist möglich.

Werden neben Perthro zusätzlich die Runen Thurisaz, Hagalaz oder Gebo gezogen, kündigt dies einen Gewinn an. Dieser scheint aber unverdient zu sein und bei einer Schenkung sollten Sie genau hinterfragen, welche Absicht dahinter steckt. In Bezug auf die Liebe steht Perthro für eine starke sexuelle Anziehungskraft. Wird die Rune zusammen mit Kenaz, Tiwaz und Uruz gelegt, bleibt eine Bindung wahrscheinlich jedoch auf rein sexueller Ebene und geht nicht weiter in die Tiefe.

In einer umgekehrten Legung, bei der Perthro auf dem Kopf steht, kann dies einen Schicksalsschlag oder eine Enttäuschung im finanziellen oder persönlichen Bereich ankündigen. Verleihen Sie momentan lieber kein Geld, es können finanzielle Verluste drohen. Es stellen sich Ihnen Hindernisse in den Weg und Sie könnten enttäuscht werden.