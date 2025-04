Rune Othala: Symbol für Erbe und Heimat

Wird die Rune Othala gezogen, deutet das darauf hin, dass Sie die nötige Kraft besitzen, um sich von alten Angewohnheiten, Gegenständen aber auch Lebensplänen zu verabschieden. Befreien Sie sich von Altlasten, misten Sie beispielsweise Ihre Wohnung oder den Keller aus und schaffen Sie Platz für etwas Neues. Sie werden sich hinterher wie befreit fühlen.

Nutzen Sie außerdem die Chance, sich ganz bewusst mit Ihrer aktuellen Lebenssituation auseinanderzusetzen. Bin ich glücklich? Was fehlt mir zu meinem Glück? Diese Fragen können ein erster Anhaltspunkt sein. Prüfen Sie auch die Beziehungen zu Ihren Mitmenschen. Wenn es zu einer Trennung kommt, dann stürzen Sie sich nicht in Trauer, sondern sehen Sie die Situation als Chance für einen Neuanfang.

Als Rune des Besitzes kann Othala in einer aufrechten Legung ebenso darauf hindeuten, dass Sie in nächster Zeit durch ein Erbe an Besitz gelangen. Doch auch mit eigenem Fleiß können Sie an materiellen Reichtum erzeugen. Die Rune kann darauf hinweisen, dass sie sich auf die Menschen in Ihrem Umfeld wie Familie und Freund*innen verlassen können und diese immer hinter Ihnen stehen. Genießen Sie den Schutz und die Geborgenheit, die Ihre Lieben Ihnen schenken, und geben Sie wiederum diese zurück.

Wird die Rune Othala umgekehrt gelegt, könnte dies auf einen baldigen Verlust hindeuten. Möglicherweise verlieren Sie etwas Materielles oder aber ein Erbe oder ein Gegenstand wird doch nicht in Ihre Hände übergeben. Auch wenn dies eine frustrierende und enttäuschende Situation ist, versuchen Sie ruhig zu bleiben und nichts zu erzwingen. Die Rune fordert Sie dazu auf, die Situation zu akzeptieren und loszulassen. Verabschieden Sie sich von alten Plänen oder Verhaltensweisen und vertrauen Sie dem Fluss des Lebens. Sie können aus jeder Situation das Beste machen, die Kraft dazu tragen Sie bereits in sich.