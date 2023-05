Saturn-Aspekte in der Partnerschaft

Wenn man in der astrologischen Beratung von solchen Problemen hört, weiß man meist schon, wo das Übel zu suchen ist. Im Partnerschaftsvergleich schaut man am besten gleich auf die Aspekte, die Saturn zu den Planeten des Partners hat. Und oft wird sich der erste Verdacht bestätigen. Zunächst muss man sagen, dass Interaspekte zu Saturn in der Synastrie nicht schlecht sein müssen. Gerade für eine Ehe, die als so genannte „Institution“ eine saturnische Angelegenheit ist, sind diese Aspekte sogar notwendig. Denn sie verleihen einer Beziehung Stabilität und Dauerhaftigkeit.

Ohne dieses Element würde man schon nach kurzer Zeit auseinanderlaufen. Saturn steht auch für die gegenseitige Verpflichtung, für die Verantwortung, die man in einer langjährigen Beziehung gegenseitig übernimmt. Pflichtgefühl und Verantwortung sind allerdings nicht gerade die Begriffe, die wir im Zusammenhang mit unserem Liebesleben hören möchten. Wir träumen lieber von einer Romantik in Rosarot, als von banalem Alltagsgrau. Doch jeder, der schon in einer Beziehung gelebt hat, weiß, dass leider der Alltag die Beziehung bestimmt und das Rosarot nur ab und an als Highlight durchschimmern wird.

Mars-Energie, die in einem schlummert, will gelebt werden

Und gerade, wenn der Alltag hart und schmerzlich ist, dann braucht man einen Partner, der zu einem steht, der seinen Anteil der Pflichten übernimmt und der dazu bereit ist, auch mal eine längere Durststrecke durchzustehen. Saturn gibt uns diese Sicherheit, wo der rosarote Liebesschmetterling längst zur nächsten Wolke sieben weitergeflattert wäre. Saturn ist ein Element, das begrenzt und strukturiert. Daran ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Doch leider kann es sich im Laufe der Zeit auch übertrieben äußern. Dann wird aus Struktur Starre. Und diese Starre ist extrem lebensfeindlich.

Sie erstickt jeden Lebensfunken, bringt jeglichen Energiefluss zum Stocken und macht so letztendlich neue Erfahrungen und Weiterentwicklung unmöglich. Dann kommt es zu den oben beschriebenen Problemen. Beide Partner stecken fest, bleiben verhaftet auf ihrem persönlichen Niveau und versuchen vergeblich einer Beziehung Leben einzuhauchen, wo längst kein Leben mehr ist. Doch den bindenden Faktor Saturns, seine vermeintliche Sicherheit und sein Gefühl von Stabilität können sie einfach nicht loslassen. Das erzeugt starke Frustrationen, Unzufriedenheit und auch Depressionen.

Saturn ist leider niemals leicht. Er bringt immer eine Pflicht mit sich. Die Pflicht, sich seinen eigenen Ängsten und Problemen zu stellen. Zu schauen, wo liegen meine Fehler, meine Schwierigkeiten, meine persönlichen Begrenzungen? Wenn man sich ihm stellt, die Verantwortung für sich übernimmt, bringt er letztlich Erkenntnis und macht uns frei, für ein neues Leben und ein lebendigeres Miteinander.

