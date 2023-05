Wie Sie 2016 zu einem echten Erfolgsjahr machen? Mit Realismus, Ehrgeiz und etwas Mut

Als typischer Schütze sind Sie ein echter Optimist, mit dem manchmal aber auch seine Fantasie durchgehen kann. Jupiter, Saturn und Neptun verlangen allerdings 2016 nach mehr Realismus, wenn Sie Ihre Ziele erreichen möchten. Seien Sie offen für Veränderungen, dank Uranus entwickelt sich alles zum Guten.



Ihre Liebessterne 2016: Wenn Sie wieder etwas Feuer in Ihre Beziehung bringen möchten, brauchen Sie vor allem Einfühlungsvermögen und Feingefühl. Seien Sie liebevoll und achten Sie darauf, dass Ihr Partner in Ihrem vollen Alltag nicht zu kurz kommt. Single-Schützen haben zu hohe Erwartungen - auch die besten Sterne können Ihre Träume so nicht erfüllen. Laufen Sie nicht einem Menschen hinterher, der schon vergeben ist. Venus und Uranus raten gleich Anfang des Jahres zu einer Veränderung – lernen Sie Ihre Flirtpartner erst einmal kennen, statt den Kontakt sofort abzubrechen, nur weil er oder sie nicht Ihr Typ ist. Dann sorgt die Venus-Mars-Position im April für Herzklopfen und weiche Knie!

Von März bis Mai finden Vergebene stets einen gemeinsamen Nenner. Gut, um Zukunftspläne zu schmieden und ihnen gleich Taten folgen zu lassen. Im Juni dürfen Sie ruhigen Gewissens mal etwas mit Freunden unternehmen, statt mit Ihrem Schatz oder Schwarm. Ab Juli bleibt hierfür wenig Gelegenheit – denn unter Venus und Mars würden Sie Ihrem (Flirt-)Partner am liebsten nicht mehr von der Seite weichen.

Romantikstern Venus wandert zudem von Mitte Oktober bis Mitte November durch Ihr eigenes Zeichen. Singles könnten endlich auf ihren Traumprinzen oder ihre Märchenprinzessin treffen, Liierte freuen sich jeden Tag aufs Neue, ihn oder sie bereits gefunden zu haben.



So läuft es 2016 im Job: Einerseits reizt es Sie, etwas Neues zu wagen, andererseits wollen Sie auf Nummer sicher gehen. Für diese widersprüchlichen Wünsche sind im Jahr 2016 Saturn, Mars und Uranus verantwortlich.

Besonders kreativ sind Sie im Januar und im April, äußerst engagiert von März bis Mai. Sie arbeiten gern und viel, verfolgen ehrgeizige Ziele. Achten Sie auf einen freundlichen Umgangston, sonst können Ihnen empfindliche Kollegen das Leben schwer machen – dies gilt vor allem im August. Ab September steht Ihnen in beruflichen Belangen Glücksstern Jupiter bei, außerdem fördert Venus Ihren Ideenreichtum. Im Oktober und November geht die Arbeit leicht von der Hand und im Dezember kommt Ihnen Ihre Spontaneität zugute.

Finanziell gilt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Bis September ist mit Saturn, Jupiter und Neptun die Gefahr groß, sich von schönen Versprechen in die Kostenfalle locken zu lassen. Anfang des Jahres läuft es rund, doch schon im März sollten Sie Vorsicht walten lassen. Fehlinvestitionen kommen Sie unter Merkur, Venus und Neptun teuer zu stehen. Im Juli geht es steil bergauf, Sie streichen Gewinne ein. Wenn Sie im August mit Bedacht vorgehen, bleibt dieser Trend noch bis Ende des Jahres bestehen.



Ihre Gesundheit 2016: Ihr Schütze-typischer Optimismus hilft Ihnen, mit dem Einfluss des strengen Saturns zurechtzukommen. Er bestraft es nämlich sofort, wenn Sie mit Ihrer Gesundheit zu leichtfertig umgehen. Nehmen Sie also viel Flüssigkeit zu sich, bewegen Sie sich ausreichend und ernähren Sie sich gesund, ausgewogen und vitaminreich – dann fühlen Sie sich wohl.

Im Januar und Februar schickt Venus viel gute Laune. Im März gilt es, sich Zeit für sich zu nehmen. Kleine Auszeiten vom Alltag schenken Wohlbefinden. Im Juni sollten Sie im Haushalt und beim Sport vorsichtig sein, die Verletzungsgefahr ist leicht erhöht.

Im zweiten Halbjahr geht es bergauf. Von Juli bis September dürfte es Ihnen nicht an Energie mangeln, ab Oktober geht es Ihnen blendend. Beim Sport erzielen Sie Bestleistungen, den Herausforderungen des Alltags sind Sie gewachsen – und auch die Freizeit gestalten Sie gern aktiv.

