Schützen stehen in einer engen Verbindung zu Jupiters Inspiration, denn dieser Stern ist ihr persönlicher Herrscherplanet und sorgt für eine innige Verbindung mit kosmischen Eingebungen. Kein anderes Sternzeichen hat es so leicht, daran teilzuhaben. Diese Menschen brauchen nur die Augen zu schließen, um in den kosmischen Fluss einzutauchen. Mit Jupiter im Zeichen Waage fällt ihnen das jetzt noch leichter als sonst.

