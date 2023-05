Die magischen Sterne haben einen kühlen Einfluss auf Sie. Und der Merkur bedrängt Sie im Quadrat. Vielleicht werden Sie gerade jetzt mit Ungerechtigkeit konfrontiert, die Sie so oft bekämpften, unter der Sie in einem vorigen Leben zerbrochen sind. Jetzt bringen Sie die große Sehnsucht nach Gerechtigkeit auf die Welt.

Das Karma Ihres Lebens, das in reiferen Jahren immer wichtiger wird: Sie müssen Ihr Bedürfnis nach Wahrheit und Gerechtigkeit in vernünftige Bahnen lenken, das Sie vielleicht bislang mit viel Streit und unnötigen Auseinandersetzungen konfrontierte. Bereits als Kind in der Schule. Entwickeln Sie mehr Gelassenheit, mit heftigen Emotionen werden Sie privat und im Job nichts erreichen.

Die Bestimmung Ihres Lebens: Mit Ihrem Wissen, Ihrem klugen Kopf und Ihren ehrlichen Überzeugungen sind Sie ein Vorbild, das Erfolg haben wird, wenn Sie sich nicht ständig in Auseinandersetzungen verwickeln lassen.

