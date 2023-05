Der magische Pluto in Ihrem Sternzeichen und die Venus im beflügelnden Sextil gibt Ihnen eine fesselnde Ausstrahlung, die die Menschen verzaubert. Mit Ihrer Konsequenz und Ihrer eisernen Beharrlichkeit werden Sie die Ziele erreichen, werden Sie den Einfluss bekommen, den Sie verdienen.

Das Karma Ihres Lebens, das in reiferen Jahren immer wichtiger wird: Sie haben Autorität, strahlen die starke Persönlichkeit aus, die über Menschen dominiert, sie gleichzeitig fördert und lenkt. Sie wurden dafür geboren, weil man Sie in einem vorigen Leben unterdrückt, verraten und hintergangen hat. Aber bislang haben Sie sich zuwenig zugetraut, wurden zum Mitläufer und zur grauen Eminenz im Hintergrund. Jetzt müssen Sie in den Mittelpunkt streben. Sie bekommen, was Sie sich erträumen.

Die Bestimmung Ihres Lebens: Sie haben sich nichts zugetraut, Sie haben nur Ihre Pflicht erfüllt, machten sich selbst kleiner. Streben Sie jetzt zur Verantwortung, von der Sie schon immer träumten und die Sie verdienen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne