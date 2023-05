Ihre überschäumende Begeisterung ist Ihre Stärke, die jetzt Wunder vollbringt – auch wenn der magische Neumond nur einen sehr kühlen Einfluss auf Sie hat. Dennoch wird Ihnen jetzt Großes gelingen, wenn Sie an sich glauben.

Ihre magische Kraft: Ihr Optimismus, Ihre positive Grundhaltung, Ihre Selbstmotivation versetzen Berge. Und Sie wissen, spüren das. Die Venus im eigenen Sternzeichen erfüllt Sie mit guten Gefühlen und der inneren Gewissheit, dass Freunde, die Kollegen, der Partner, auch der Chef hinter Ihnen stehen, Sie fördern und unterstützen. Das erhöht Ihr Selbstvertrauen und den Glauben an das, was Sie in Angriff nehmen.

Wie sich Ihr Wunsch erfüllt: Es wird plötzlich geschehen. Ganz spontan fügen sich die Ereignisse, die es ermöglichen, dass Ihr größter Wunsch, den Sie bisher durch das Leben schleppten, in Erfüllung geht. Vielleicht haben Sie den Glauben daran längst aufgegeben, Ihren Wunsch als Illusion abgetan – obwohl das nicht zu Ihrer positiven Grundeinstellung passt. Jetzt kann der Traum in Erfüllung gehen.

