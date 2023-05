Sie sind der große Gewinner dieser Woche. Der Neumond im eigenen Sternzeichen gibt Ihnen übersinnliche Wunschkräfte, die ans Unheimliche grenzen. Sie bekommen die Chance zum großen Neubeginn, wenn Sie das Alte loslassen.

Ihre magische Kraft: Sie spüren, dass etwas ganz Besonderes von Ihnen ausgeht, eine übersinnliche, dominierende Energie. Ihre schier hypnotische Ausstrahlung beherrscht die Menschen, zwingt ihnen Ihren Willen auf. Ohne große Worte, ohne besonders überzeugende Gesten. Allein Ihre starke Präsenz setzt Ihre Ziele und Interessen durch. Sie haben das magische Macht-Gen, mit dem Sie alles erreichen, was Sie wollen.

Wie sich Ihr Wunsch erfüllt: Sie werden an diesem Sonntagmorgen erwachen und genau wissen, was zu tun ist, damit Ihr größter Wunsch in Erfüllung geht. Der magische Neumond nimmt Ihnen jeglichen Zweifel, jegliche Unsicherheit. Sie stehen vor einem Neubeginn, bei dem Sie alles, was Sie hemmt, was Sie belastet, abwerfen können. Sie spüren das. Die Gewissheit ist tief in Ihnen, also lassen Sie sich nicht von den Zweifeln und den Bedenken anderer Menschen anstecken.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion

