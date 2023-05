Sie haben Magie. Der Neumond im Sextil zu Ihrem Sternzeichen verleiht Ihnen übersinnliche Wunschkräfte. Und Pluto im eigenen Sternzeichen verstärkt auch noch diese Energien, die das Gute, die positiven Entwicklungen anziehen können.

Ihre magische Kraft: Tief in Ihrem Innersten spüren Sie, dass Ihnen etwas Besonderes gelingen kann. Sie müssen diese starken Gefühle nur zulassen und daran glauben, dann wird das Wunder möglich werden. Lassen Sie sich von Ihren tiefen Empfindungen tragen. Jetzt ist nicht die Zeit für Zweifel und Skepsis, die in Ihrem nüchternen Denken verankert ist.

Wie sich Ihr Wunsch erfüllt: Im Grunde sind Sie mit sich selbst zufrieden und mit der Welt, die Sie sich geschaffen haben – in aller Bescheidenheit und Genügsamkeit. Aber tief in Ihnen schlummert ein großer Wunsch, ein Traum, den Sie vielleicht zur Seite geschoben haben, weil er Ihre einfachen Ansprüche übersteigt, Ihnen zu unbescheiden erscheint. Glauben Sie daran. Sie haben das Glück verdient, das Sie überraschen wird, plötzlich, vollkommen unerwartet wird es in Ihr Leben treten.

