Ein Schütze ist immer bereit für ein Liebesabenteuer. Es gibt Vertreter dieses Zeichens, die in der Hochzeitsnacht heimlich das Ehebett verließen, um bei einer Brautjungfer zu schlafen. Jetzt, wo sich am Amor und Neptun im Zeichen Fische treffen, kann man fast darauf wetten, dass ähnliche Vorkommnisse in der Welt der Schützen zur Tages- (und natürlich noch viel eher zur Nacht-)ordnung gehören. Man müsste ihn schon einsperren, wenn man das nicht will.

