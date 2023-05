Schützen sind die geborenen Idealis­ten und idealisieren sich selbst als Helfer, Therapeut, Berater, Seminarleiter, Flugbegleiter und vieles andere mehr. Allerdings versagt diese Idealisierung, wenn sie selbst in eine problematische Situation geraten. In einer Krise sind diese Menschen häufig unfähig, sich selbst zu helfen und brauchen andere, manchmal sogar einen Therapeuten. In aller Regel ist es allerdings so, dass es dem Schützen leichtfällt, sich aus Krisen zu befreien.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze

Was sind Ihre Glücksbringer für diese Woche?