Das Sonnenjahr weckt Ihr Selbstvertrauen, Ihre einnehmende Persönlichkeit erwacht, fasziniert, fällt auf – vor allem wenn Rückschläge Ihnen den richtigen Mut genommen haben. Sie glänzen, motivieren die Menschen mit Ihrer Begeisterung, wenn Ihnen ein genialer Merkur vom 7. bis zum 25. Februar überschäumende Überzeugungskraft schenkt. Sie sind dem großen Durchbruch ganz nahe, der Führungsposition, der neuen Aufgabe mit der sehr großzügigen Bezahlung, spätestens wenn dieser Merkur in Opposition zu Ihnen zwischen dem 7. und dem 20. Juni aus den beweglichen Zwillingen leuchtet. Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit, verplempern Sie nicht Ihre Zeit mit sinnlosen Affären, in die Sie vom 20. September bis 13. Oktober Venus, zeitweise auch angefeuert von Mars, lockt. Gefährlich!

Tage, auf die Sie sich freuen können: Sie sichern Ihre Existenz, bauen auf sicherer Basis, am 14. Februar, mit der Sonne und Ihrem Saturn. Der 27. Juli, Ihr Glückstag, wenn die Sonne den Mars umarmt. Plötzlicher Geldsegen möglich. Am 13. Dezember sind Sie einfach genial, die Sonne verbündet sich mit Merkur in Ihrem Zeichen.

