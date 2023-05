Die Sonne zündet in Ihnen die Entschlossenheit und Furchtlosigkeit, mit der Sie sich 2017 durchsetzen werden. Sie befreien sich von Anpassung und Verzagtheit, werden bewundert, respektiert, haben Erfolg, schon zwischen dem 10. März und dem 20. April, wenn Mars Sie in Opposition anfeuert. Ein wie neu aus den Kleinkriegen des Alltags entsprungener Skorpion werden Sie Ihre Kollegen überstrahlen. Ihr Chef entdeckt Ihre besten Seiten, der Weg zur besseren Position mit mehr Geld ist Ihnen vorgegeben. Alles steuert auf Ihre absolute Siegerphase vom 16. Mai bis zum 6. Juni zu, wenn Merkur in Opposition zu Ihnen Ihren genialen Geschäftssinn schärft. Sie können reich werden, alle Schulden von den Bankauszügen zaubern. Einmalige Chancen wie selten zuvor.

Tage, auf die Sie sich freuen können: Die Stunde der genialen Einfälle, 3. März, Neptun hellt Ihren Geist auf. Ein goldener Tag fürs Bankkonto: 31. Mai, Merkur in Allianz mit Ihrem Lebensstern Pluto. Traumhaft für die Liebe: Wenn der Jupiter am 26. 10. in Ihrem Sternzeichen die Sonne umarmt. Tiefe Gefühle.

