Was unter der Bettdecke der Anpassung vor sich hin schlummerte, wird in diesem Sonnenjahr wach. Ihre tiefsten Gefühle, Ihre verborgene Sinnlichkeit, Ihr umarmendes Charisma – Kräfte, die sich erstmals zaghaft vom 12. Januar bis zum 6. Februar mit dem Merkur im eigenen Zeichen zeigen und Sie zu den ersten strahlenden Erfolgen 2017 führen. Um sich dann zu einem glühenden, imponierenden Höhepunkt zwischen dem 4. Juni und dem 19. Juli zu entwickeln. Ein machtvoller Mars in Opposition zu Ihnen lässt Sie in diesen begeisternden Tagen im Beruf dominieren, Kollegen mit sich reißen, zu überzeugen und zu gemeinsamen Siegen zu führen. Sie wachsen in eine ganz neue, Menschen beherrschende Rolle hinein. Wenn nicht jetzt mit dem Beistand von Pluto, wann dann?

Tage, auf die Sie sich freuen können: Verwirrend tiefe Gefühle stürmen am 31. Juli mit der Venus in Opposition durch Ihr Leben. Verliebt? Möglich. 5. September, Neptun in Opposition zur Sonne schenkt Ihnen einen einmaligen Geschäftssinn. Der 10. Oktober, Ihre wahren Glückszeiten beginnen mit Jupiter im Sextil zu Ihnen.

