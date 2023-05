Schütze-Geborene sind am Licht orientiert. Selbst in der tiefsten Dunkelheit finden Sie etwas, was sie erhellt und strahlen lässt. Das macht sie zu Menschen, die sich selbst, aber auch anderen Menschen, immer einen Weg hin zum Guten zeigen können. Aber dieser Zug kann auch zur Manie werden. Dann werden Schützen unecht, ja sogar heuchlerisch. Sie müssen ihren Schatten erkennen und annehmen, damit sie echt und wahrhaftig bleiben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze

Was sind Ihre Glücksbringer für diese Woche?