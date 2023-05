Skorpione sind „schattenfixiert“. Sie sehen überall das Dunkle, Falsche, Hässliche und Schwierige. Das Gegenteil, also alles Helle und Lichte, weckt ihr Misstrauen, und sie suchen manchmal so lange, bis auch das schönste Licht etwas Dunkles und damit Hässliches bekommt. Das ist einerseits eine kolossale Stärke, weil sich diese Menschen der schwierigen Seite des Lebens annehmen. Aber wenn die Schatten zum Dogma werden, wird ihr Leben eine Last und muss transformiert werden.

