Die magische Venus im beflügelnden Trigon zu Ihnen verzaubert Ihr Leben. Sie fühlen sich so beschwingt, heiter, voller ansteckender Lebensfreude. Man liebt Sie, bewundert Sie, offene Sympathie fliegt Ihnen zu. Glücksmomente der außergewöhnlichen Begegnungen bereichern Ihren Alltag. Neue wichtige Freundschaften können entstehen, aber auch die Liebe, die Sie ganz in Besitz nimmt, ist möglich. Verstärken Sie den Liebeszauber mit einem einfachen Ritual: Gehen Sie auf eine Anhöhe über Ihrer Stadt, über Ihrem Dorf, wo Sie ganz alleine sind und sich frei und unbelastet fühlen. Schreien Sie Ihre Wünsche in den Valentinstag – all das, was Ihnen gerade ganz spontan einfällt und Glück bringt.

