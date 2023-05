Ein Liebeshimmel geht auf. Der Kosmos schickt uns eine Gefühlswelle zur Erde, die auch Sie erfassen wird. Die Menschen sind voller Sehnsucht nach Liebe, gehen offen und freundlich aufeinander zu. Und das pünktlich zum Valentinstag, als wollten uns die Sterne ein berührendes Omen schicken, eine Botschaft der Liebe in kritischen Zeiten. Holen Sie sich die ganze Kraft der magischen Venus mit einem kleinen persönlichen Ritual in Ihr Leben – ein Liebeszauber für Ihr Glück mit dem Partner, zwischen neu Verliebten und alten Freunden.

Sie werden den Einfluss der Venus auf Ihre Gefühle jetzt selbst spüren. Sie sehen nichts mehr so düster, so ernst wie vielleicht in den letzten Wochen. Alles scheint leichter, die Probleme bauen sich nicht mehr wie ein unbezwingbares Gebirge vor Ihnen auf. Ein neuer Optimismus breitet sich aus, erfasst Sie, verbindet Sie mit anderen Menschen, die offen auf Sie zugehen. Es fällt Ihnen leicht, ein Gespräch mit wildfremden Menschen anzufangen, auch wenn Sie vorher Ihre Zurückhaltung, vielleicht auch ein bisschen die Schüchternheit daran hinderte.

Sie spüren, dass Ihre positive, sinnliche Ausstrahlung die Blicke der Menschen anzieht. Alles ist auf die Begegnung ausgerichtet – neue tiefe Liebe entsteht, vielleicht werden Sie sich auch neu verlieben oder nach einer Krise wieder mit dem Partner zusammenfinden. Der Einfluss der Venus-Energie ist magisch, er wird Sie verzaubern, mitreißen. Neue Chancen, neue Wege zu einem tief empfundenen Glück tun sich auf.

Es beginnt schon am Montag, den 13. Februar: Die sehr leidenschaftliche, feurige Venus im Widder verbindet sich mit dem klugen Merkur im Wassermann. Ein beflügelndes, sehr positives Sextil, das manchen Menschen einen unwiderstehlichen Charme schenken wird. Gespräche wirken erotisierend, die zarteste Berührung kann Menschen verzaubern, der Funke springt über, verbindet die Geschlechter.

Aber auch Familien, Freunde, Kollegen rücken näher zusammen, eben alles, was den Menschen mit dem Menschen verbindet. Wir verspüren ein ganz neues, tiefes Glücksgefühl, ganz neue tiefe Zufriedenheit mit uns selbst und der Welt. Sie können diese Emotionen mit einem kleinen persönlichen Ritual verstärken – muss nicht die anstrengende Meditation sein, jeder ehrliche, tief empfundene Wunsch erreicht jetzt das Herz jenes Menschen, das er erreichen soll.

Nehmen Sie diesen Liebeszauber ganz leicht, entspannt, locker, verbissene Meditationen fordern nur negative Gedanken heraus, die Sie jetzt nicht brauchen können. In Ihrem Horoskop finden Sie Anregungen dazu. Und machen Sie das Ritual direkt am Valentinstag, wenn diese starke, selbstbewusste Eroberer-Venus im Widder eine folgenreiche Verbindung zu einem sehr gefühlvollen Mond eingehen wird.

Es geschieht also am Dienstag, den 14. Februar. Die Venus im Widder fordert in Opposition zum Mond in der Waage die magischen Liebesenergien heraus. Eine liebevolle friedliche Stimmung breitet sich zwischen den Menschen aus. Die absolute Harmonie zwischen Mann und Frau, wir gehen aufeinander zu, fühlen uns wie magisch angezogen. Ein Gefühlsvulkan explodiert am Himmel. Sie haben eine verzaubernde erotische Ausstrahlung, charmant, sehr weiblich, sehr liebenswürdig und voller Sehnsucht und Bereitschaft, sich neu zu verlieben. Sie sind erfüllt von einem tiefen Verlangen, einer tiefen Sehnsucht nach Wärme, Nähe und Zärtlichkeit. Aber auch nach dem aufrichtigen Austausch, nach dem ehrlichen Zusammenhalt in einer Freundschaft.

Sie werden in intakten Beziehungen echte Liebe, Hingabe und echte Anteilnahme spüren – und wenn Ihre Partnerschaft in einer Krise steckt, werden Sie neue Wege aus Kälte und Unverständnis finden. Die Sterne schenken Ihnen ein absolutes Gespür für die richtige Geste, das richtige Wort im richtigen Augenblick. Worauf Sie sich in Ihrem Ritual konzentrieren sollten. Sie wissen, tief in Ihrem Innersten ist es verankert, Sie müssen es nur wachrufen: Was Sie sich wirklich wünschen, was Sie wirklich brauchen für Ihr wahres Glück.

Dieser Valentinstag ist ein Geschenk der Sterne, er kann Ihnen das geben, was wir in diesen Zeiten am meisten brauchen – die Liebe, den Zusammenhalt unter Partnern, die Gemeinsamkeit, das bisschen Nähe und Wärme, das unser Leben erfüllt, glücklich macht. Nutzen wir diese einmalige Chance.

Hier gibt es Ihre Horoskope für 2017