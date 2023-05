Ihre Ausstrahlung ist magisch, Sie nehmen andere Menschen mit Ihrer enormen, leidenschaftlichen Willenskraft gefangen – auch wenn Sie unter dem Druck von Merkur im Quadrat stehen. Vielleicht ist Eifersucht in Ihnen, Misstrauen gegenüber dem Partner, der sich in letzter Zeit entfremdet hat. Sie werden diese Hürde überspringen, wie von den Flügeln der Liebe getragen. Sie werden zur Nähe und Geborgenheit zurückfinden, wenn Sie mit einem Ritual die Energien des Liebeszaubers verstärken: Versenken Sie sich in der Stille in die verdrängten Gefühle, die aus Ihrem Unterbewusstsein aufsteigen. Es wird Sie mit Klarheit erfüllen. Sie spüren, was Ihr Gefühlsleben beflügelt, was Sie behindert.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion

Wollen Sie Ihr Glück im Lotto versuchen? Zum Astro-Lotto-Tipp!