Vielleicht spüren Sie eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit, die Sie zur Zeit vermissen. Oder auch ein starkes Gefühl für einen Menschen, von dem Sie das Leben trennte. Sie stehen unter dem Druck einer Venus im lähmenden Quadrat zu Ihnen, was Sie hemmt, nach innen schauen lässt. Befreien Sie sich daraus, der Liebeszauber kann Sie mit einem Menschen zusammen bringen, der Ihr Leben vollkommen verändern und Ihnen das große Glück bringen kann. Verbinden Sie sich mit diesem Menschen in einem kleinen Ritual: Gehen Sie in Gedanken zurück an den Ort, an dem Sie ihn zuletzt sahen. Sagen Sie ihm, was Sie ihm damals gerne gesagt hätten, aber was Sie trotzdem für sich behielten.

