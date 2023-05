Sie sind für die erfüllende Liebe geschaffen, auch wenn Sie vielleicht manchmal enttäuscht wurden. Obwohl die magische Venus in einem kühlen Verhältnis zu Ihnen steht, ist es möglich, dass Sie jetzt dieser Liebe begegnen. Ihr zärtliches, feinfühliges Wesen fasziniert die Menschen, die Sie jetzt treffen. Man spürt, wie viel Sie einem Partner geben können, wie Sie ihn beflügeln, fördern, das Beste aus ihm herausholen können. Sie haben Magie, verstärken Sie diese Energie mit einem kleinen Ritual für die Liebe: Schreiben Sie Ihre geheimsten Wünsche auf einen Zettel, alles, was Sie glücklich machte und wonach Sie sich sehnen. Verbrennen Sie den Zettel in der Nacht zum Valentinstag in einer Schale.

