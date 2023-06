Venus im Löwen: Diese 3 Sternzeichen haben ab 5. Juni 2023 großes Glück in der Liebe!

Wenn am 5. Juni 2023 Liebesplanet Venus in den feurigen Löwen einzieht, weht in den nächsten Wochen ein anderer Wind am Liebeshimmel. Zuvor versorgte uns die Venus aus dem sanften Krebs noch mit Harmonie und Geborgenheit. Die Stimmung war sanft und friedlich, und die Liebe wurde zart ausgelebt oder lud einfach nur zum Träumen ein.

Doch wenn die Venus auf den extrovertierten Löwen trifft, ist direkt eine andere Stimmung zu spüren. Der Löwe ist ein leidenschaftliches und extrem selbstbewusstes Sternzeichen, welcher nicht umsonst Herrscher des Königreichs ist. Das nimmt auch Einfluss auf die Gefühlswelt der anderen Sternzeichen. Der Löwe zeigt, wen und was er will und auch was er liebt. Dadurch können auch wir Gefühle jetzt ganz offen nach außen tragen und kommunizieren. Die offene und intensive Stimmung peppt Partnerschaften ordentlich auf und kann für Singles tolle neue Liebeschancen bereithalten. Flammende Liebeserklärungen oder heiße, erotische Abenteurer sind in dieser Zeit keine Seltenheit. Dabei unterstützt auch Mars, der seit dem 20. Mai ebenfalls im Löwen verweilt.

Der typische Löwe liebt das Leben und genießt es in vollen Zügen. Auch die anderen Sternzeichen verspüren dadurch mehr Lust auf gemeinsame Feiern, Musik, kulturelle Veranstaltungen und genießen diese gern in Gesellschaft, aber auch allein.

Vor allem auf drei Sternzeichen wirkt sich die Löwe-Venus richtig positiv aus. Sie versüßt ihnen die Liebe gewaltig uns sorgt für heiße Nächte und Tage!